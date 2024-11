video suggerito

Gaetano Manfredi eletto presidente dell’Anci: prima volta per un sindaco di Napoli Il primo cittadino di Napoli diventa “sindaco dei sindaci” d’Italia: “Mi impegnerò ogni giorno per costruire insieme”, le sue prime parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gaetano Manfredi proclamato presidente dell'Anci

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (Partito Democratico) è stato eletto all'unanimità presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni (Anci) durante il consiglio nazionale in corso a Torino. Prima volta di un sindaco napoletano e campano a ricoprire questo ruolo, è stato eletto dai delegati in rappresentanza dei settemila comuni italiani sparsi per la Penisola. Subentra al presidente Antonio Decaro, sindaco di Bari.

"Mi impegnerò ogni giorno per costruire insieme": queste le prime parole di Manfredi appena eletto presidente dell'Anci. "Il nostro Paese è unico e si muove insieme. Le priorità sono mettere al centro della politica italiana i bisogni dei Comuni, rafforzarne l'autonomia e dare dei poteri che siano all'altezza delle sfide che la contemporaneità ci mette davanti. Affrontare gli aspetti chiave dalla politica della casa e della sicurezza urbana, ai temi ambientali che oggi impattano fortemente sui Comuni, a quelle che sono le esigenze dei cittadini come trasporti migliori, migliori servizi sociali ed educativi. Penso che solo attraverso un nuovo protagonismo dei Comuni si potrà veramente rilanciare il Paese e dare una risposta ai bisogni dei nostri cittadini", ha concluso Manfredi.

Soddisfatta anche l'Anci Campania, che in comunicato ha fatto sapere che:

Leggi anche A Napoli assunzioni di assistenti sociali: 30 contratti a tempo indeterminato da dicembre

Per la prima volta nella storia dell’Anci, un sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ne diventa presidente. Una sola lista in campo quella dell’ex rettore e l’ha presentata il suo grande elettore Antonio Decaro: il voto è avvenuto per acclamazione. Al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo che è sembrato a lungo concorrere con Manfredi per il vertice di Anci andrà una delle sette vicepresidenze.Un risultato straordinario e storico che premia non solo le qualità’ di Manfredi ‘fine negoziatore’ ma anche la sua capacità di rappresentare tutte le anime dell’Anci. Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto, all’unanimità, presidente del Consiglio nazionale.