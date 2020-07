in foto: Il momento in cui il gabbiano ha afferrato il pezzo pizza. [Fotogramma dal video di Gian Andrea Squadrilli]

Un gabbiano in picchiata che ruba un pezzo di pizza ad un food blogger che stava facendo un video da Sorrento. La vicenda è accaduta a Gian Andrea Squadrilli, food blogger molto conosciuto per foto e video che lo raffigurano sempre alle prese con tantissimi piatti prelibati. Squadrilli stava registrando un video in cui si vede un trancio di pizza bianca con zucchine e sullo sfondo la penisola sorrentina, quando improvvisamente "appare" il gabbiano che, a tutta velocità, afferra il trancio di pizza e si dilegua.

"Porca t**ia no, vabbè incredibile ragazzi", ha commentato in diretta lo stesso Gian Andrea Squadrilli, "il gabbiano live mi ha fo**uto la pizza, non ci posso credere!". Lo stesso Squadrilli ha poi pubblicato il video, commentando a freddo: "Ragazzi non ci credo. È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Un gabbiano mi ha appena rapinato", ha ironizzato il flood blogger, "Vi giuro sono scioccato.. un trancio intero in bocca e quasi mi staccava un dito. I rischi di fare l'influencer.. A voi i commenti e chi trova il gabbiano lo porti a pagare", ha aggiunto ancora Squadrilli, che in quel momento si trovava all'esterno del proprio locale, il Golocious di Sorrento, che aperto assieme al food creator Vincenzo Falcone. Il video della pizza "rubata" dal gabbiano con la costiera sorrentina sulla sfondo è diventato virale in poche ore: sono state oltre quarantamila le visualizzazioni soltanto su Instagram, con centinaia di commenti, in massima parte ironici, allo "scippo" da parte del gabbiano.