Furto sventato in casa di Lobotka a Varcaturo, i ladri scappano dopo un particolare tipo d’allarme Quattro criminali hanno cercato di entrare nella villa del calciatore del Napoli Stanislav Lobotka; sono scappati quando è scattato l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra il calciatore. A destra un frame dal video diffuso da Bor Security

Tentativo di furto in casa del calciatore slovacco Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli e della Nazionale: quattro ladri hanno cercato di entrare nella sua villa di Villaricca, in provincia di Napoli, ma sono stati messi in fuga dal sistema di sicurezza. Le immagini sono state diffuse dal sistema di sicurezza della piattaforma tecnologica Bor, usata per sorvegliare l'area in partnership con l'istituto di vigilanza privata DSS Security.

L'irruzione risale alla notte del 23 maggio, pochi giorni prima che il calciatore partisse per il ritiro con la nazionale slovacca per Euro 2024; agli inizi di giugno la società che gestisce il sistema di sicurezza ha pubblicato le immagini sul proprio canale YouTube, Bor Security. Nel video si vedono i quattro che cercano di entrare nell'abitazione passando da un terreno confinante, scavalcando il muretto di recinzione; hanno tutti il volto coperto, uno di loro ha tra le mani un piede di porco.

Quando si avvicinano all'edificio, però, parte il protocollo di emergenza dei Guardiani Virtuali, un particolare tipo di allarme: avviso acustico, voce che avvisa i ladri che sono stati individuati e segnalazione immediata alle forze dell'ordine. A quel punto ai quattro non resta altro che desistere: le telecamere a infrarossi li riprendono mentre scavalcano nuovamente il muretto e si allontanano.