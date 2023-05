Furto nella gioielleria nel Casertano, ladri in fuga con oltre 100mila euro Furto nella notte nella gioielleria “Preziosità” di Pietravairano (Caserta); i ladri hanno portato via monili in oro per oltre 100mila euro.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Non è stato ancora quantificato con precisione, ma ammonterebbe a oltre 100mila euro il bottino dei ladri che hanno svaligiato la gioielleria "Preziosità" di Pietravairano, in provincia di Caserta. I malviventi, che secondo una ricostruzione al momento da confermare sarebbero stati almeno in quattro, sono entrati nell'esercizio commerciale forzando la saracinesca e la porta di ingresso e hanno fatto incetta di oggetti preziosi. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il raid è stato consumato nella notte appena trascorsa, tra il 14 e il 15 maggio. L'effrazione ha fatto scattare l'allarme, in via Sant'Antonio Abate sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua; all'arrivo dei militari i criminali si erano già dileguati, erano bastati pochi secondi per l'irruzione e per portare via un grosso quantitativo di monili in oro che erano custoditi nelle vetrine interne. Si è trattato con tutta probabilità di un furto pianificato nei giorni scorsi, è verosimile che i ladri, oltre a studiare il modo per accedere nella gioielleria, abbiano predisposto anche un piano di fuga che prevedeva qualche appoggio in zona in cui nascondersi non appena messo a segno il furto, in modo da scampare alle ricerche.

Nel corso delle indagini sono sono state pattugliate le strade circostanti e sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza della gioielleria e i carabinieri stanno valutando la possibilità che il momento del furto, o quelli dell'arrivo e della successiva fuga dei criminali, possano essere stati ripresi da telecamere pubbliche o private installate nelle vicinanze.