Sono stati rinvenuti gli oggetti rubati qualche giorno fa nel corso di un furto all'interno della sede della Croce Rossa Italiana di Agropoli, in Cilento, nella provincia di Salerno. Grazie alla denuncia presentata dal presidente, Giovanna Infante, i carabinieri della locale stazione sono riusciti a rintracciare la refurtiva in casa di un pregiudicato della zona, già denunciato più volte, che stava cercando di rivendere per conto proprio il provento del furto: si tratta perlopiù giocattoli per bambini e di altri oggetti donati alla Croce Rossa e destinati alle persone in difficoltà. Per quanto riguarda il furto, e l'identificazione dei suoi autori, sono ancora in corso le indagini dei militari dell'Arma del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Agropoli, che hanno svolto tutti i rilievi del caso nella sede della Croce Rossa.

Il furto risale allo scorso 8 marzo. Con un post sulla pagina ufficiale Facebook, con tanto di foto dei danni arrecati dai malviventi, la Croce Rossa di Agropoli denunciò l'accaduto quella sera stessa: