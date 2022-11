Furto in un bar di Striano: il proprietario denuncia e pubblica il video sui social Un furto all’interno di un bar di Striano ripreso dalle telecamere: il proprietario pubblica tutto sui social dopo la denuncia ai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Furto all'interno di un bar di Striano, nel Napoletano: un uomo si è introdotto all'interno rubando il registratore di cassa e poi scappando via. Il tutto a volto scoperto, forse convinto che non vi fossero telecamere di sicurezza all'interno del locale. Ed invece, la videosorveglianza del bar ha ripreso tutto: sia l'arrivo del ladro, sia il momento in cui forza la porta d'ingresso, sia quando ruba il registratore per poi dileguarsi con un'automobile. Il proprietario del bar ha sporto denuncia ai carabinieri e poi ha pubblicato anche il video sui social.

Il furto nella notte

Tutto è accaduto nella notte tra l'11 ed il 12 novembre scorso: dalle immagini del Bar Kokè di Striano si vede un uomo che arriva a bordo di un'automobile, fermandosi di fronte al bar. Raggiunto l'ingresso, forza l'ingresso per poi entrare all'interno dove punta direttamente il registratore di cassa. A quel punto, lo afferra e lo porta via, trascinandosi anche fili e oggetti che erano sul tavolino, facendo cadere il tutto sul pavimento. Tornato all'auto, l'uomo si rimette a bordo e fugge. L'intero furto, durato pochi minuti, è avvenuto a volto scoperto.

La denuncia del proprietario

Le immagini sono state consegnate dal proprietario ai carabinieri, durante la denuncia. I militari dell'Arma stanno indagando per dare un nome al volto che viene a più riprese inquadrato chiaramente dalle telecamere di videosorveglianza. Il proprietario del bar, che ha aperto da poco, nelle scorse ore ha deciso di denunciare il tutto anche sui social, pubblicando le immagini del video nella speranza forse che possa servire ad arrivare più velocemente all'identificazione dell'uomo.