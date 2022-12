Furto in casa di una giovane coppia: “Risparmiavamo per il matrimonio, siamo distrutti” Una giovane coppia di Bacoli derubata dei loro beni: stavano risparmiando per potersi sposare l’anno prossimo. “Siamo distrutti, abbiamo perso tutto”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una giovane coppa derubata in casa di tutti i loro averi: stavano risparmiando per il matrimonio, e ora rischiano di dover rinunciare al giorno più atteso. "Ci hanno portato via tutti i risparmi per il matrimonio ed i nostri ricordi", spiega uno dei due giovani, che ha anche diffuso in Rete il video del furto subito all'interno della propria abitazione, inviandolo al deputato Francesco Emilio Borrelli, che spiega come questi episodi "facciano perdere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni".

"Stavamo risparmiando per il nostro matrimonio, siamo distrutti"

“Sono un ragazzo di Bacoli, io e la mia compagna abitiamo in zona Cappella e siamo stati derubati nel pomeriggio scorso tra le 18.10 e le 18.40 nella nostra casa", spiega il giovane, aggiungendo che "ci hanno portato via tutti i nostri risparmi in vista nel matrimonio da celebrarsi il prossimo anno e soprattutto hanno portato via tutti i ricordi più cari in oro o altri preziosi". Il ragazzo spiega che, vedendo il filmato, " il ladro sembra conoscere gli ambienti muovendosi con destrezza e concludendo il colpo nel giro di dodici-quindici minuti". E ora la speranza di riavere quanto perso sembra loro bassa. "Abbiamo sporto regolare denuncia ai carabinieri ma temo che sia tutto vano. Siamo letteralmente distrutti".

Borrelli: "Ladri e banditi liberi di muoversi come vogliono"

“Chi restituirà a questa giovane coppia le speranze, la sensazione di sicurezza delle proprie quattro mura, i loro ricordi e la voglia di andare avanti?", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato al Parlamento per Alleanza Verdi-Sinistra. "Nessuno. Mentre ladri e banditi sono liberi di muoversi come vogliono, i cittadini stanno perdendo la fiducia nelle Istituzioni perché esasperati ed impauriti. Chiediamo da tempo un nuovo piano sicurezza per proteggere i nostri cittadini, è necessario e urgente".