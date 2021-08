Furto al Pronto Soccorso, rubato zaino dei farmaci dall’ambulanza del 118 a Salerno Uno zaino contenente farmaci è stato rubato ieri, 25 agosto, dall’ambulanza del 118 di Baronissi, impegnata per un codice rosso nel Pronto Soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno. L’episodio denunciato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha diffuso la segnalazione arrivata dall’equipaggio; è stata sporta regolare denuncia alle forze dell’ordine.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lo zaino dei farmaci di un'ambulanza del servizio 118 è stato rubato nel Pronto Soccorso dell'ospedale Ruggi mentre medico, autista e infermiere della postazione erano impegnati in un codice rosso. È successo ieri, 25 agosto, a raccontare l'episodio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, attiva nella segnalazione delle violenze ai danni del personale sanitario, che ha rilanciato la segnalazione arrivata dall'equipaggio della postazione.

Il furto, a quanto si apprende, è avvenuto proprio all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale Salernitano, mentre l'equipaggio stava accompagnando all'interno il paziente prelevato poco prima in codice rosso. L'area è coperta dalla videosorveglianza, è possibile quindi che le telecamere possano avere ripreso il furto. I ladri, probabilmente approfittando della confusione all'interno e del fatto che fuori non ci fosse nessuno, si sono intrufolati nell'ambulanza medicalizzata del SAUT di Baronissi e hanno afferrato lo zaino che i sanitari utilizzano per custodire i farmaci da usare durante gli interventi e, talvolta, anche morfina e apparecchi molto costosi come il DAE, ovvero il defibrillatore semiautomatico.

È probabile che chi ha portato via lo zaino mirasse proprio ai farmaci, forse nella speranza di trovare qualche scatola da rivendere sul mercato nero o, nel caso appunto della morfina, da spacciare come stupefacenti. "È stata sporta regolare denuncia e speriamo che le telecamere esterne abbiano ripreso il fatto – racconta l'equipaggio nel messaggio inviato a Nessuno Tocchi Ippocrate – attualmente, senza uno zaino, abbiamo grosse difficoltà a lavorare".