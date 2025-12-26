Furti, risse e accoltellamenti: chiusa una discoteca di Agnano per 15 giorni a Napoli

Immagine di repertorio

Una discoteca di Napoli, nel quartiere occidentale di Agnano, è stata chiusa per 15 giorni: lo ha deciso il Questore di Napoli, per "scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini". Nel locale infatti erano avvenuti furti, rissa e, pochi giorni fa, anche due accoltellamenti. E così è scattata la sospensione ad horas da parte di Palazzo Medina.

L'episodio più grade avevano visto due giovani accoltellati, appena lo scorso 14 dicembre, quando all'esterno del locale si erano registrati tafferugli ed una violenta aggressione durante la quale un 17enne era rimasto ferito alla spalla con un'arma da taglio, mentre un 21enne era rimasto colpito al volto. Ma non è il solo fatto accaduto: tra febbraio 2024 e dicembre 2025 si sono registrati ben sei furti, mentre a maggio 2024 un 27enne era rimasto ferito all'interno del locale. Lo scorso anno era anche arrivata un'altra sospensione "dell'attività di intrattenimento danzante e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" sempre per la durata di 15 giorni. Quest'oggi una nuova sospensione ad horas sempre di 15 giorni da parte del Questore di Napoli per il locale partenopeo per "scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini", da sapere la Questura partenopea in una nota.