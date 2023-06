“Furti, rapine, roghi tossici: cittadini stanchi, lo Stato intervenga”: l’appello del sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano, ha chiesto un incontro alla Presidente del Consiglio per trovare una soluzione alla criminalità e al disagio sociale che dilagano in città.

A cura di Valerio Papadia

Negli ultimi mesi la città di Giugliano, popoloso Comune dell'area a Nord di Napoli (è la terza città della Campania) sta subendo una escalation di violenza: troppi furti, rapine, senza contare i roghi tossici di rifiuti che, legati al disagio sociale, contribuiscono a creare uno stato di profonda insicurezza nei cittadini, che non si sentono tutelati. Per questo il sindaco, Nicola Pirozzi, come da lui stesso annunciato in un lungo post su Facebook, ha chiesto un incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché, di concerto con il Governo, si trovi una soluzione per arginare il fenomeno.

"I cittadini di Giugliano si sentono sempre più insicuri e gli episodi di questi ultimi mesi dimostrano ciò che da sempre affermo anche durante le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: qui viviamo lo stesso problema comune a tutte le realtà della provincia ma con l’aggravante che sul nostro territorio si intrecciano diverse emergenze che il Governo ha il dovere di affrontare con provvedimenti ad hoc: campi Rom, roghi tossici, criminalità e situazioni estreme di disagio sociale. Un mix esplosivo" ha scritto sui social il primo cittadino di Giugliano.

"Le forze dell’ordine fanno il massimo sotto tutti i punti di vista ma fino a quando il Governo non capirà che a Giugliano servono misure emergenziali, attueremo sempre provvedimenti tampone e il problema non sarà mai risolto alla radice" scrive ancora Pirozzi. "Ho chiesto per iscritto – scrive il sindaco – un incontro con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; i contatti col Prefetto di Napoli sono costanti ed ho richiesto il 14 giugno un’altra convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ad hoc sul caso Giugliano. Non ci arrendiamo, non ci fermiamo, ma il nostro impegno, quello dei cittadini e delle forze dell’ordine, non basta più".