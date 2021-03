Furti nei bagagli all'interno dell'aeroporto di Capodichino: nei guai 13 dipendenti di società di servizi che operano all'interno dello scalo internazionale di Napoli. Per loro l'accusa è quella di furto: questa mattina sono state eseguite perquisizioni nelle loro rispettive abitazioni, decise dai magistrati al termine di una lunga indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e gli agenti della squadra mobile e della polizia di frontiera aerea di Napoli-Capodichino hanno ritrovato nei loro appartamenti gran parte della refurtiva trafugata.

Si tratta di furti avvenuti per lo più tra il 2019 ed il 2020: le indagini sono partite dopo una 70ina di denunce di furto su bagagli di passeggeri in arrivo e in partenza presso lo scalo internazionale di Napoli Capodichino. I voli più colpiti quelli low cost, ed in particolare i bagagli "disguidati", che in gergo tecnico sono quelli che vengono dichiarati "a mano" ma poi a causa dello spazio eccessivo occupato in cabina (per esaurimento delle cappelliere o perché troppo grandi) venivano collocati quindi nelle stive durante l'imbarco: un fattore non da poco, dal momento che proprio in quel frangente il passeggero non aveva più il tempo di togliere dal bagaglio oggetti di valore prima che vengano riposti nelle stive. Al recupero dei bagagli, poi, l'amara sorpresa: gli oggetti di valore risultavano "spariti" e partivano così le denunce alle autorità competenti. Che solo dopo lunghe ed articolate indagini sono riuscite a dare un volto ed un nome ai responsabili, che dopo le perquisizioni di questa mattina, nelle quali sono stati anche ritrovati molti degli oggetti trafugati, ora dovranno rispondere dalle accuse di furto.