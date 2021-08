Furiosa rissa notturna a Capri davanti all’hotel Quisisana, coinvolte donne e uomini Un video amatoriale girato a Capri, davanti al prestigioso hotel Quisisana in via Camerelle, documenta una furiosa rissa scoppiata nel cuore dell’isola Azzurra qualche notte fa. Ignote le cause alla base del litigio che ha coinvolto ragazze e uomini.

A cura di Redazione Napoli

Il consigliere regionale Francesco Borrelli che sui suoi canali social condivide il video ironizza «i cavernicoli sono ovunque». In effetti è raro vedere scene così violente in quel di Capri: l'isola Azzurra è sì turismo da tutto il mondo ma anche jet set, localini notturni e soprattutto niente schiamazzi. E invece dal video diffuso si vede ben altro: un gruppone di giovani, ragazzi e ragazzi, tutti vestiti bene, da cerimonia, che se le danno incuranti dei passanti davanti all'hotel Quisisana in via Camerelle, in assoluto l'albergo più prestigioso dell'Isola Azzurra.

Dall'inevitabile video amatoriale della rissa, girato da qualcuno e puntualmente finito sui social network si sentono urla, soprattutto femminili, si vedono alcuni ragazzi in particolare che si prendono furiosamente a botte e uno di loro che addirittura si allontana, torna con una sedia e la scaglia sugli altri. Sono ignote le cause che hanno portato al maxi litigio in strada. Di certo sappiamo che negli ultimi casi simili documentati sull'isola del golfo di Napoli i motivi erano ovviamente futili, dall'apprezzamento ad una ragazza, quella follia che viene purtroppo definita impropriamente «sguardo di troppo» allo scontro fra due o più "galletti" alterati causa eccessiva assunzione di alcolici o altro.