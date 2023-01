Furgone della pescheria di Chiaia usato per trasportare rifiuti: mezzo sequestrato Gli agenti della Polizia Locale hanno scoperto il furgone di una pescheria di Chiaia veniva usato per abbandonare rifiuti edili; il mezzo è stato sequestrato.

A cura di Nico Falco

Un 43nne napoletano, titolare di una pescheria di Chiaia, usava il furgone che normalmente utilizzava per i prodotti ittici anche per trasportare rifiuti speciali, scarti e calcinacci provenienti da lavori edili. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno identificato il veicolo e l'uomo che materialmente si era occupato dello sversamento, denunciandolo per abbandono indiscriminato di rifiuti speciali pericolosi.

Le indagini, svolte dai reparti di Tutela Ambientale e di Polizia Investigativa, sono partite dal ritrovamento di una ventina di sacchi di materiale di risulta all'altezza del civico 100 di piazza Mercato. Una montagna di spazzatura proveniente da demolizioni, che qualcuno aveva abbandonato in quel punto approfittando dell'oscurità delle prime ore del mattino. Sono state acquisite le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza e così, setacciando quelle immagini, gli agenti hanno individuato il responsabile: erano state scaricate usando un furgone frigorifero.

Una volta recuperata la targa, gli agenti sono risaliti al proprietario, identificato in E. E., 43enne napoletano, che è risultato essere titolare di una pescheria in zona Chiaia. L'uomo non ha voluto dire da dove arrivassero quei calcinacci, così sono partite le ispezioni nella sua abitazione e nel negozio, che hanno però avuto esito negativo; dopo un paio di ore gli agenti sono comunque riusciti a risalire alla provenienza degli scarti e a individuare la persona che aveva abbandonato i rifiuti; il responsabile si è comunque reso disponibile a recuperare il furgone e a caricare di nuovo i sacchi abbandonati in strada. Successivamente il furgone è stato sottoposto a sequestro.