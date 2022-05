Fuorigrotta, Decathlon apre al Centro Commerciale Azzurro: sarà l’unico store a Napoli Inaugurazione prevista a fine maggio. Il nuovo store prenderà il posto di Pittarosso. Previsti tanti eventi per l’inaugurazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Apre a Fuorigrotta il nuovo store di Decathlon. Oltre mille metri quadrati interamente dedicati allo sport e al tempo libero all'interno del Centro Commerciale Azzurro. Sarà l'unico store di Decathlon in città, dopo la chiusura del punto vendita all'Arenaccia. La rinomata azienda francese specializzata negli articoli sportivi ha deciso di confermare la sua presenza in città con un nuovo grande store che assorbirà tutto il personale dell'Arenaccia. L'apertura del nuovo negozio di Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, è prevista per la fine di maggio.

Lo store Decathlon sorgerà nei locali precedentemente occupati da Pittarosso, altro noto marchio specializzato nella commercializzazione di scarpe. In questi giorni si stanno completando gli ultimi preparativi, in vista del taglio del nastro. Assieme all'inaugurazione partirà anche la campagna pubblicitaria in tutta la città, per avvisare l'utenza della nuova apertura che arriva proprio alle porte dell'estate. Ci si potrà recare da Decathlon, quindi, per acquistare tutto il necessario sia per l'attività sportiva che per il campeggio, per chi è di spirito più avventuroso.

Il Centro Azzurro si trova in via Vicinale Cupa Cinthia. L'annuncio dell'apertura di Decathlon è arrivato negli scorsi giorni dalla pagina Facebook della società, dove si possono ammirare anche alcune foto dei preparativi. Il nuovo store andrà ad aggiungersi ai 125 che costituiscono la rete dei punti vendita italiana e ai 1500 nel mondo. “Avrà un layout unico nel suo genere – assicurano dal Centro Commerciale Azzurro – sarà il primo in Italia di questo tipo. Sono previste anche altre iniziative in vista della stagione estiva per i nostri utenti, organizzate dagli store e dallo stesso centro Azzurro”.