Fuochi d’artificio spettacolari in Costiera Amalfitana. Ma la barca si incendia Festa rovinata a Maiori, in Costiera Amalfitana, dove l’incendio alla piattaforma galleggiante ha bloccato lo spettacolo pirotecnico.

A cura di Redazione Napoli

Fuochi d'artificio a mare spettacolari, in Costiera Amalfitana a Ferragosto: ma stavolta, in almeno un caso, ovvero quello dello spettacolo pirotecnico al largo di Maiori, festa a metà a causa di un incidente: la chiatta da cui sparavano i fuochi pirotecnici ha preso fuoco.

A raccontarlo è un lettore che invia il video e la storia a Francesco Borelli, consigliere regionale campano che più volte ha denunciato invece i fuochi non autorizzati, quelli per festeggiamenti estemporanei – nascite, compleanni, matrimoni o addirittura scarcerazioni – usati in strada, nei vicoli o nei vialoni dei complessi di edilizia popolare.

Scrive il lettore:

In questo caso erano professionisti e qualcosa è andato storto. Per questo è allucinante sparare batterie di fuochi in ogni dove senza autorizzazioni e senza preparazione.

Bisogna vietare in modo definitivo di far maneggiare a incompetenti e cialtroni materiale pirotecnico perché troppo spesso causano danni al territorio, alla natura, alla cittadinanza e qualche volta anche a se stessi.

Detto ciò, torniamo a Maiori, dove durante lo spettacolo pirotecnico di Santa Maria a Mare, nello specchio d'acqua antistante la cittadina, è andata a fuoco la piattaforma galleggiante. A bordo non c'erano persone poiché i comandi che danno il via all'accensione dei fuochi pirotecnici sono a distanza.

Le fiamme si sono estese all'intera piattaforma all'ancora a circa 500 metri dalla costa. Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Maiori a bordo di un'imbarcazione messa a disposizione dal comitato per i festeggiamenti, e, con una motopompa, hanno spento le fiamme quando era già passata la mezzanotte.