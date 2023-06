Fuochi d’artificio alla Quarati al Vomero l’ultimo giorno di scuola, denunciato bidello Un collaboratore scolastico è stato denunciato per l’accensione di fuochi nel cortile della struttura a Napoli; la Polizia allertata dalla dirigente.

A cura di Nico Falco

Repertorio

Ha sistemato una serie di batterie di fuochi d'artificio nel parcheggio della scuola "Quarati", al Vomero, e le ha accese nell'ultimo giorno di scuola, mentre i ragazzi erano in uscita. Spettacolo non autorizzato, e anche pericoloso, che si è concluso con una denuncia per un 49enne napoletano, che lavora come collaboratore scolastico nella stessa struttura.

L'intervento della Polizia di Stato nella giornata di ieri, 9 giugno, all'orario di uscita dalla scuola. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono arrivati in via Paolo Tosti su segnalazione di accensione dei botti, partita dalla dirigente scolastica. Una volta sul posto sono stati avvicinati dalla donna, che ha raccontato di quello che era successo poco prima, indicando anche il 49enne come responsabile.

L'uomo è stato quindi identificato e non ha fornito spiegazioni per i fuochi d'artificio. Possibile che si sia trattato di un modo per salutare i ragazzi, forse per festeggiare, in concomitanza con l'ultimo suono della campanella dell'anno scolastico. Si è subito accertato, però, come del resto era prevedibile visto il luogo, che non c'era stata alcuna autorizzazione e la stessa dirigenza era all'oscuro dell'iniziativa. Il 49enne è stato quindi denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.