Funicolare di Chiaia riapre oggi 31 gennaio alle 16, dopo 3 anni: corse fino alle 22. A marzo i prolungamenti nel weekend La Funicolare di Chiaia riapre oggi 31 gennaio alle 16. Corse fino alle 22. Da domani riapertura ogni giorno 7-22. A marzo i prolungamenti del weekend fino alle 2 di notte. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

La Funicolare di Chiaia riapre al pubblico oggi, venerdì 31 gennaio 2025, dopo quasi 3 anni di stop. Prima corsa alle ore 16, ultima alle ore 22. Da domani, tutti giorni, prima corsa ore 7 ultima ore 22. Frequenza 10 minuti. Al momento, quindi, non farà i prolungamenti del weekend fino alle 2 di notte, che erano stati annunciati dall'amministrazione e sono previsti dall'accordo con i sindacati, perché bisogna finire di formare il personale. Si tratta, a quanto apprende Fanpage.it, di una prima fase di esercizio commerciale che durerà fino al 28 febbraio. Superata questa, dal 1 marzo 2025, ci saranno i nuovi orari, con le corse il venerdì e il sabato fino alle 2,00 di notte.

L'impianto aveva chiuso i battenti il 1 ottobre 2022, a causa della manutenzione ventennale, iniziata, poi, dopo varie vicessitudini dopo alcuni mesi. Il restyling della funicolare che collega via Cimarosa al Vomero a piazza Amedeo a Chiaia è ormai completato. La riapertura al pubblico è prevista per oggi pomeriggio, alle ore 16,00, mentre l'inaugurazione ufficiale è prevista per domani, sabato 1 febbraio 2025.

Il sindaco: "Finalmente le quattro funicolari funzionano tutte"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato:

"Riaperta in questi minuti la funicolare di Chiaia: viene finalmente restituita ai napoletani, dopo il rinnovo totale dei motori, di fune in acciaio ad alta resisenza, argani, parti elettriche, telematica e software dell’impianto, con carrozze più sicure e più capienti, permettendo la riqualificazione di uno dei principali sistemi di trasporto della nostra città. Dopo molti anni tutte le quattro funicolari cittadine funzionano contemporaneamente: un importante passo in avanti per la Napoli che stiamo costruendo, sempre più moderna, competitiva e interconnessa, per rispondere alla necessità di miglioramento della mobilità urbana e di sostenibilità ambientale".

Ed ha concluso:

La riapertura è frutto di un grande impegno congiunto del Comune, di ANM e dell’impresa Graffer. Devo fare un ringraziamento particolare ad Ansfisa che ha seguito con estrema professionalità tutto l'iter della valutazione e certificazione della sicurezza. Un ringraziamento infine alle maestranze impegnate, grazie alle quali la città potrà nuovamente avvalersi di un impianto all’avanguardia, efficiente e dotato dei più avanzati sistemi di sicurezza.

La funicolare di Chiaia verso la riapertura

I lavori sono finiti ormai da diverse settimane. In questi giorni si stanno effettuando le prove tecniche e si sta facendo la formazione del personale. Il 24 gennaio scorso, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come riportato dal Comune di Napoli, ha rilasciato il Nulla Osta Tecnico. "Vuol dire – ha spiegato l'assessore ai trasporti, Edoardo Cosenza – che ritiene che la nuova funicolare di Chiaia, totalmente rifatta, raggiunga gli standard di sicurezza richiesti dalle severe normative nazionali. Tre Motori, Argani, Fune in acciaio ad alta resistenza, moderna elettronica, moderno software di gestione, delicata impiantistica elettrica, rete telematica, tutto completamente nuovo".

Successivamente è iniziato il pre-esercizio a cura di ANM, con i treni che hanno effettuato le corse a vuoto e con la zavorra, prima di aprire in sicurezza al pubblico. "L'apertura al pubblico – aveva anticipato Cosenza – dovrebbe avvenire in un giorno della settimana che parte con lunedì 3 febbraio. Più precisi di cosi non si può essere, nessun segreto. La sicurezza è già garantita da Ansfisa, l'affidabilità richiede decisioni ponderate. Approfitto per ringraziare ancora Ansfisa. Grande lavoro di quantità e qualità dell'Agenzia Nazionale sella Sicurezza Ferroviaria. Tanto personale a lavorare a Napoli da parecchio tempo. Abbiamo aperto in pochi mesi le ascensori di Monte Echia, tante (quasi tutte) le scale mobili ed ascensori del tratto collinare di Linea 1, l'intera complicatissima Linea 6, adesso la funicolare di Chiaia, sempre con il pieno supporto di Ansfisa. Naturalmente grazie anche agli Uffici comunali, ad ANM, alla coraggiosa impresa Graffer ed affiliati che è subentrata a chi non voleva più lavorare a Napoli".