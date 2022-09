Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare Centrale, stop per sostituire il cavo tirante. Ma oggi per un’ora ferma anche quella di Chiaia Funicolare Centrale, si sostituisce il cavo centrale: stop al mezzo fino a giovedì mattina. I tram 1 e 2 restano sospesi fino al 12 settembre.

A cura di Redazione Napoli

Il cavo della Funicolare Centrale / foto Fanpage.it

Il gigantesco cavo tirante della Funicolare Centrale faceva bella mostra già ieri sera nella stazione di piazzetta Augusteo. Sarà piazzato nelle prossime ore lungo i 1.234 metri che collegano le quattro stazioni tra Vomero e via Toledo in un dislivello di 170 metri. Oggi, mercoledì 7, per l’intera giornata, l'impianto resta chiuso al pubblico per quella che è stata definita «attività di manutenzione straordinaria». Fino alle 15 di giovedì 8 settembre ancora stop e poi, se non vi saranno problemi, la Funicolare Centrale riprenderà la sua normale attività.

Già oggi problemi per la contemporanea chiusura dell'altro impianto verticale, quello di Chiaia, rimasto sospeso per poco meno di un'ora alle 7 del mattino, orario cruciale per i pendolari che usano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.

Sempre sul fronte disagi, resta confermata la sospensione delle Linee 1 e 2 Tranviarie fino al 12 settembre 2022.

Per l’intera durata dei lavori di manutenzione all’armamento tranviario i clienti, in alternativa, potranno utilizzare le seguenti linee ANM:

• Sulla tratta Emiciclo Poggioreale – piazza Garibaldi: linea 169 che per l’occasione prolunga il percorso da piazza Nazionale a piazza Garibaldi;

• Sulla tratta piazza Garibaldi – p. Municipio: linee 151 e R2;

• Sulla tratta via Colombo – via Marina – San Giovanni: Linea tranviaria 4;

• Sulla tratta San Giovanni – piazza Garibaldi: linee 195 e 254.

Scrive Gennaro Capodanno, attento osservatore delle dinamiche dei trasporti al Vomero, presidente del Comitato Valori collinari, ricorda che a breve chiuderà per molti mesi la Funicolare di Chiaia: