Funerali di Anna Scala, uccisa dall’ex compagno. La famiglia: “Vogliamo solo giustizia”

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Vogliamo soltanto giustizia": così la famiglia di Anna Scala, la 56enne uccisa a Piano di Sorrento dall'ex compagno, durante i funerali che si sono svolti nella giornata di ieri nella frazione di Moiano. Tanta rabbia e commozione in città, che aveva proclamato il lutto cittadino per dare l'ultimo saluto alla donna. Lacrime che hanno accompagnato l'arrivo del feretro e sono continuate durante la cerimonia, per poi continuare all'uscita della bara dalla chiesa. Una giornata segnata dal lutto e dalla grande commozione, mentre intanto quasi contemporaneamente arrivava la convalida del fermo di Salvatore Ferraiuolo, che agli inquirenti ha ammesso le proprie colpe.

L'avvocato della famiglia, Giovanni De Gennaro, ieri ha aggiunto anche che "una misura cautelare, anche un solo braccialetto, avrebbe evitato questa tragedia". Lo stesso legale ha aggiunto che i fratelli della donna le avevano consigliato maggiore attenzione, dopo che la donna negli ultimi tempi "aveva deciso di vivere la sua vita normalmente. Ovviamente evitava i luoghi isolati ma non è bastato". Dopo il dolore, ora la vicenda passa ai giudici, chiamati a giudicare l'ex compagno della donna. "Ha confessato, ha ammesso le sue responsabilità", aveva detto ieri a Fanpage.it l'avvocato Gabriele Cimmino, uno dei due legali dell'uomo assieme al collega Roberto Civita, "inoltre, ha aggiunto che in quei momenti non era in sé". Dopo l'udienza il fermo per Salvatore Ferraiuolo è stato convalidato ed è stata applicata per lui la custodia cautelare in carcere. Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che l'uomo soffrirebbe di disturbi psichiatrici, anche diagnosticati.