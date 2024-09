video suggerito

Funerali crollo a Saviano, lutto cittadino e maglia del Napoli sulla bara del bimbo di 6 anni I funerali delle 4 vittime si terranno venerdì 27 a Saviano. Il Napoli osserverà un minuto di silenzio nella partita col Palermo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto cittadino a Saviano, in provincia di Napoli, per il giorno dei funerali delle 4 vittime del crollo della palazzina di due piani, avvenuto domenica 22 settembre scorso, che ha colpito una famiglia di 6 persone. Nella tragedia hanno perso la vita la mamma Vincenza Spadafora, 41 anni, con i due bimbi di 6 e 4 anni, e la nonna paterna Autilia Ambrosino, 79 anni, che viveva al secondo piano, mentre sono rimasti feriti il papà Antonio Zotto, 40 anni, e il terzo fratellino di 2 anni, attualmente ricoverati rispettivamente all'Ospedale Cardarelli e al Santobono di Napoli.

La maglia del Napoli sulla bara del bimbo di 6 anni

Sulla bara del bimbo di 6 anni, deceduto assieme alla sorellina di 4 anni, il giorno delle esequie sarà posta la maglia azzurra del Calcio Napoli con il numero 10 e il suo nome, squadra di cui il piccolo era tifosissimo. Il Napoli scenderà in campo questa sera, per la partita di Coppa Italia con il Palermo, con la fascia nera al braccio e osservando un minuto di silenzio prima dell'inizio della gara, in segno di rispetto per le vittime del crollo di Saviano. Il match si disputerà alle ore 21,00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, a Napoli. È rimasta impressa nei cuori dei tifosi azzurri di tutto il mondo l'immagine della bandiera del Calcio Napoli appesa alla ringhiera del balcone della palazzina crollata in via Tappia. Un'immagine indelebile nella memoria di tutti i napoletani.

La bandiera del Calcio Napoli appesa al balcone della palazzina di Saviano

I funerali a Saviano: lutto cittadino

I funerali per le 4 vittime di Saviano sono previsti per venerdì 27 settembre 2024, alle ore 17,00. Si attende solo l'ok della Procura della Repubblica di Nola, che arriverà dopo aver svolto gli esami autoptici di rito che dovrebbero essere eseguiti oggi. Le salme delle vittime dovrebbero arrivare nella palestra delle scuole medie “Antonio Ciccone” di Saviano attorno alle ore 15,00 di domani, dove sarà allestita la camera ardente e si celebreranno probabilmente anche le esequie, celebrate dal vescovo della Diocesi di Nola, Francesco Marino.

Il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, ha dichiarato il lutto cittadino. In città ci saranno le serrande dei negozi abbassate e le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici. Il primo cittadino ieri ha incontrato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che gli ha espresso il cordoglio istituzionale e la massima vicinanza per la tragedia che ha colpito tutta la comunità. Alla cerimonia funebre è atteso il prefetto di Napoli Michele di Bari, presente anche domenica scorsa sul luogo dell’esplosione.