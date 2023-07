Fugge dalla polizia e getta dall’auto 30 iPhone ottenuti con le truffe: 25enne in manette Il giovane è stato arrestato dalla polizia sulla Domitiana, nel Comune di Cellole, in provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Non soltanto non si è fermato all'alt e ha innescato un inseguimento con la polizia, ma è stato anche trovato in possesso di 30 iPhone ritenuti provento di truffa: per questo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 luglio, un giovane di 25 anni è stato arrestato nella provincia di Caserta. Gli agenti del commissariato di Sessa Aurunca hanno intercettato il giovane, alla guida di un'auto, sulla Strada Statale Domitiana, nel Comune di Cellole. Alla vista dei poliziotti, che gli hanno intimato l'alt, il 25enne non solo non si è fermato, ma ha accelerato e si è dato alla fuga.

L'inseguimento è andato avanti per 3 chilometri

Si è innescato così un inseguimento tra l'automobile guidata dal 25enne e la volante dei poliziotti. Durante la fuga, il giovane è stato visto mentre gettava dal finestrino numerose scatole di cartone, generando un probabile pericolo per gli altri automobilisti in transito. L'inseguimento è andato avanti per circa 3 chilometri e, solo allora, i poliziotti sono riusciti a bloccare il fuggitivo: quando hanno controllato la vettura, gli agenti hanno scoperto 30 cellulari iPhone, ritenuti provento di una probabile truffa messa in piedi dal 25enne, come appurato da una rapida indagine.

Al termine delle operazioni, dunque, il 25enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per truffa e sostituzione di persona; i cellulari sono stati sottoposti a sequestro penale.