Fucili a pompa, mitra, pistole e pugnali da guerra: arsenale sequestrato nel Napoletano L'arsenale è stato scoperto dai carabinieri durante una perquisizione nell'abitazione di un 33enne a Marano: l'uomo è stato arrestato dai militari dell'Arma.

A cura di Valerio Papadia

Un vero e proprio arsenale da guerra quello scoperto dai carabinieri in un appartamento di Marano, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 33 anni è stato arrestato. I carabinieri della Sezione Operativa di Pozzuoli hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, scoprendo l'arsenale, la maggior parte del quale interrato in giardino: nella fattispecie, i militari dell'Arma hanno rivenuto e sequestrato due pistole (modificate e con matricola abrasa), un mitragliatore uzi calibro 9, un fucile a pompa calibro 12 e uno monocanna ad avancarica; inoltre, sono stati sequestrati anche 6 pugnali da guerra. Al termine delle operazioni, il 33enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Armi sequestrate anche a Quarto

Nel corso dei controlli sul territorio, i carabinieri di Pozzuoli hanno controllato anche un appartamento a Quarto, denunciando un 23enne del posto per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri non soltanto hanno rinvenuto, nella casa del giovane, 10 grammi di hashish e 3 di marijuana ma, poco lontano dall'abitazione, anche una Beretta calibro 9 con matricola abrasa, sulla quale verranno condotti accertamenti balistici.