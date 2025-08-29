Frutta e verdura vendute abusivamente in strada a Soccavo: sequestrati 40 chili esposti a sporco e smog

La scoperta è stata effettuata dalla Polizia Municipale di Napoli, che nel quartiere della periferia occidentale ha sanzionato il venditore ambulante abusivo.

Immagine di repertorio

Un'attività di controllo contro l'abusivismo nel commercio quella messa in campo dalla Polizia Municipale di Napoli nelle scorse ore. In particolare, a Soccavo, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, gli agenti della locale Unità Operativa, mentre percorrevano via Epomeo, hanno sorpreso un venditore ambulante che esponeva e metteva in vendita sulla pubblica via frutta e verdura senza alcuna autorizzazione.

La merce sequestrata è stata donata allo Zoo di Napoli

All'uomo, oltre alla mancanza del titolo abilitativo, gli agenti della Municipale hanno contestato anche l'occupazione abusiva di suolo pubblico e l'esposizione dei prodotti alimentari agli agenti atmosferici, ragione per la quale la merce – circa 40 chili tra ortaggi e frutta – è stata posta sotto sequestro e devoluta allo Zoo di Napoli. Nel corso della stessa operazione, i poliziotti municipali hanno controllato anche altri quattro venditori ambulanti nel quartiere, riscontrando la regolarità dell'occupazione del suolo pubblico.