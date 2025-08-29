Frutta e verdura vendute abusivamente in strada a Soccavo: sequestrati 40 chili esposti a sporco e smog
Un'attività di controllo contro l'abusivismo nel commercio quella messa in campo dalla Polizia Municipale di Napoli nelle scorse ore. In particolare, a Soccavo, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, gli agenti della locale Unità Operativa, mentre percorrevano via Epomeo, hanno sorpreso un venditore ambulante che esponeva e metteva in vendita sulla pubblica via frutta e verdura senza alcuna autorizzazione.
La merce sequestrata è stata donata allo Zoo di Napoli
All'uomo, oltre alla mancanza del titolo abilitativo, gli agenti della Municipale hanno contestato anche l'occupazione abusiva di suolo pubblico e l'esposizione dei prodotti alimentari agli agenti atmosferici, ragione per la quale la merce – circa 40 chili tra ortaggi e frutta – è stata posta sotto sequestro e devoluta allo Zoo di Napoli. Nel corso della stessa operazione, i poliziotti municipali hanno controllato anche altri quattro venditori ambulanti nel quartiere, riscontrando la regolarità dell'occupazione del suolo pubblico.