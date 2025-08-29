napoli
video suggerito
video suggerito

Frutta e verdura vendute abusivamente in strada a Soccavo: sequestrati 40 chili esposti a sporco e smog

La scoperta è stata effettuata dalla Polizia Municipale di Napoli, che nel quartiere della periferia occidentale ha sanzionato il venditore ambulante abusivo.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un'attività di controllo contro l'abusivismo nel commercio quella messa in campo dalla Polizia Municipale di Napoli nelle scorse ore. In particolare, a Soccavo, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, gli agenti della locale Unità Operativa, mentre percorrevano via Epomeo, hanno sorpreso un venditore ambulante che esponeva e metteva in vendita sulla pubblica via frutta e verdura senza alcuna autorizzazione.

La merce sequestrata è stata donata allo Zoo di Napoli

All'uomo, oltre alla mancanza del titolo abilitativo, gli agenti della Municipale hanno contestato anche l'occupazione abusiva di suolo pubblico e l'esposizione dei prodotti alimentari agli agenti atmosferici, ragione per la quale la merce – circa 40 chili tra ortaggi e frutta – è stata posta sotto sequestro e devoluta allo Zoo di Napoli. Nel corso della stessa operazione, i poliziotti municipali hanno controllato anche altri quattro venditori ambulanti nel quartiere, riscontrando la regolarità dell'occupazione del suolo pubblico.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Cosa succede nella direzione artistica del Napoli: dall’addio a Decibel al ritiro di Geolier
Il rapper ha rinunciato alla partnership: "Hanno rifiutato il reintegro di Decibel Bellini"
Ieri pomeriggio il Napoli aveva annunciato il passaggio di consegne
Geolier contro le polemiche: "Non c'entro con decisione di sollevare Decibel Bellini"
Chi è Timo Suarez, nuovo speaker del Napoli Calcio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views