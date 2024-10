Franco Alfieri sospeso da sindaco di Paestum e presidente della Provincia di Salerno. Lunedì l’interrogatorio

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Franco Alfieri

È stato sospeso sia dalla carica di sindaco di Capaccio Paestum che da quella di presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, arrestato nella giornata di ieri nell'ambito di una inchiesta su presunti appalti truccati banditi proprio dal Comune di cui era primo cittadino: per Alfieri, che è finito in carcere, le accuse sono quelle di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; nell'indagine, coordinata dalla Procura di Salerno e affidata ai militari della Guardia di Finanza, insieme ad Alfieri sono indagate altre 5 persone.

Lunedì l'interrogatorio per Franco Alfieri

Esponente del PD (che lo ha già sospeso, ndr), fedelissimo del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e balzato alle cronache per la nota frase sulle fritture, Franco Alfieri, che attualmente è detenuto nel carcere salernitano di Fuorni, lunedì 7 ottobre dovrebbe comparire davanti al gip del Tribunale di Salerno per l'interrogatorio.

Il sindaco di Salerno: "Umanamente vicino ad Alfieri"

Sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto Franco Alfieri è intervenuto anche Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno. "Sono fiducioso nell'azione della magistratura che svolge il suo controllo di legalità e sono certo che in tempi assolutamente brevi si potrà risolvere questa dolorosa vicenda. Dal punto di vista umano sono vicino a Franco Alfieri e credo che potrà dimostrare in tempi brevi la sua estraneità ai fatti attribuitegli. Noi abbiamo rispetto del controllo di legalità da parte della magistratura, anzi, noi lo richiediamo e ne siamo fermamente convinti per quanto riguarda l'utilità. A Franco Alfieri la mia solidarietà umana e la speranza che possa rapidamente dimostrare la sia estraneità ai fatti" ha detto Napoli.