Francesca in lacrime su TikTok: “Mi chiamano cicciona in palestra, non ci andrò più” Francesca Iovane, giovane napoletana, si è sfogata in un video, in cui appare in lacrime, abbastanza provata: lo sfogo è diventato virale su TikTok e in tanti, anche personaggi famose, hanno espresso la propria solidarietà alla ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È in lacrime, visibilmente sconvolta, provata da quanto le è accaduto. In un video su TikTok, diventato virale, Francesca Iovane, giovane napoletana, si sfoga, alternando le parole al pianto: è appena uscita dalla palestra, dove un gruppetto di ragazzi l'ha presa in giro per il suo corpo.

Nello sfogo su TikTok – dove Francesca tratta spesso temi delicati come il bullismo e il bodyshaming – che ha collezionato milioni di visualizzazioni, la giovane, abbandonandosi al pianto, racconta: "Ero sul tapis roulant in palestra e avevo caldo. Ho tolto la maglietta e ho subito notato un gruppo di ragazzi, di fronte a me, che mi guardavano e ridevano. Poi gonfiavano le guance, per sottolineare il mio peso".

Lo sconforto della ragazza è palpabile. "Per tutta la vita mi hanno detto che sono cicciona e che devo andare in palestra. Poi ci vado e succede questo. Questa gente mi fa veramente schifo. Possibile mai che non ci sia un posto in cui possa stare tranquilla?" si chiede Francesca in conclusione, mentre le lacrime continuano a scorrere.

Leggi anche È ufficiale: a Giogiò Cutolo e Francesco Pio Maimone saranno intitolati centri giovanili a Napoli

Il video dello sfogo ha, come detto, totalizzato circa 5 milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di commenti. Tra questi è arrivato anche quello della cantante Fiorella Mannoia, che sotto al video ha scritto: "Mandali affan***o! Sono solo dei poveracci! Non dare la soddisfazione a questa gente di me**a!".

Qualche ora dopo il video pubblicato su TikTok, poi, Francesca Iovane ha pubblicato una story su Instagram in cui ha ringraziato tutti quelli che le hanno mostrato vicinanza e solidarietà e ha assicurato a coloro che la seguono di essersi tranquillizzata e di stare bene.