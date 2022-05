Frana in un cantiere nell’Avellinese: morto un imprenditore di 52 anni, ferito il fratello La vittima è Antonio Scaperrotta, imprenditore di 52 anni, coinvolto in un incidente sul lavoro ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi ad Ariano Irpino, cittadina nella provincia di Avellino: un imprenditore di 52 anni, Antonio Scaperrotta, è purtroppo deceduto, mentre suo fratello – e suo socio – è rimasto ferito. Il tragico incidente si è verificato in un cantiere in contrada Stilo, dove il 52enne stava eseguendo dei lavori di drenaggio nei pressi di un'abitazione privata. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, Antonio Scaperrotta e suo fratello si trovavano nella fossa nella quale si stavano svolgendo i lavori di scavo quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, la parete è franata, travolgendo i due uomini: entrambi sono stati estratti, ma per il 52enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare; Antonio è deceduto prima che potessero arrivare i sanitari del 118. Il fratello, invece, è stato trasportato all'ospedale Sant'Ottone Frangipane: ha riportato ferite che sono state giudicate non gravi.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che hanno avviato le indagini per stabilire con precisione l'esatta dinamica di quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità. Con ogni probabilità, come da prassi in questi casi, sulla salma di Antonio Scaperrotta verrà disposta l'autopsia, che fornirà elementi più precisi sulle cause della morte e anche sulla dinamica dell'incidente che l'ha provocata.