Frana Ariano Irpino, tutti i treni garantiti mercoledì 20 marzo sulla linea Caserta-Foggia La frana, occorsa il 12 marzo, sta ancora avendo ripercussioni sulla circolazione ferroviaria sulla linea Caserta-Foggia. Ecco i treno garantiti nella giornata odierna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

A oltre una settimana di distanza, la frana occorsa ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino, lo scorso 12 marzo – che ha interessato anche un tratto di binari – sta avendo ancora forti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria sulla linea Caserta-Foggia: i treni sono sospesi tra Benevento e Ariano Irpino e i disagi si protrarranno, come minimo, fino all'inizio del prossimo mese di aprile. Dopo la cancellazione di alcuni treni nell'immediatezza dell'evento franoso, Trenitalia è stata costretta a rimodulare l'offerta: ecco, dunque, i treni garantiti, le variazioni e le cancellazioni per la giornata odierna, mercoledì 20 marzo.

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55) termina la corsa a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• il treno FR 9511/35811 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 9511/35811 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 8303/35803 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8303/35803 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 8314/36090 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8314/36090 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento. I passeggeri:

– in partenza da Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta e Foggia e diretti a Roma Termini possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

– in partenza da Lecce e Brindisi e diretti a Bologna Centrale, Reggio Emilia e Milano possono utilizzare il treno R 4410 Lecce (13:17) – Bari Centrale (14:58) fino a Bari Centrale dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:20);

– in partenza da Lecce e Brindisi e diretti a Firenze Santa Maria Novella, possono utilizzare il treno R 4410 Lecce (13:17) – Bari Centrale (14:58) fino a Bari Centrale dove possono proseguire con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:20) fino a Bologna Centrale dove trovano ulteriore proseguimento per Firenze Santa Maria Novella con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FR 8319/35819 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8319/35819 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 8326/36092 Lecce (17:15) – Roma Termini (23:00) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8326/36092 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 8323/35823 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8323/35823 che ne attende l'arrivo.

• il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento. I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Barletta e Foggia, possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• il treno FA 8306/36088 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FA 8306/36088 che ne attende l'arrivo.

• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) – Bari Centrale (17:14) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale.

• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Lecce.

• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) – Benevento (18:02) è cancellato. I passeggeri diretti a:

– Caserta, possono utilizzare da Roma Termini il treno FR 9637 Milano Centrale (13:58) – Napoli Centrale (18:33) fino a Napoli Centrale dove trovano proseguimento per Caserta con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

– Benevento, possono utilizzare da Roma Termini il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06).