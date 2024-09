video suggerito

Frana a San Felice a Cancello, trovato il corpo di Agnese Milanese. Si cerca ancora il figlio I soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita della 74enne dispersa nella frazione Talanico di San Felice a Cancello (Caserta), travolta dal fiume di fango il 27 agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Agnese Milanese e Giuseppe Guadagnino, dispersi a San Felice a Cancello (Caserta)

È stato trovato il corpo di Agnese Milanese, la 74enne dispersa, insieme al figlio Giuseppe Guadagnino, a seguito della frana che il 27 agosto scorso ha devastato San Felice a Cancello, nel Casertano. Il corpo del 42enne non è stato ancora rinvenuto. I due si trovavano nella frazione Talanico, sarebbero stati travolti dal maltempo mentre tornavano verso il centro abitato. Il loro Apecar era stato ritrovato qualche ora dopo, totalmente distrutto, in una scarpata; nelle ore successive erano stati rinvenuti altri pezzi del veicolo e lo zaino con gli arnesi di Guadagnino.

Nelle scorse ore le ricerche si erano concentrate nell'ex cava Giglio, diventata negli anni luogo di sversamento incontrollato di rifiuti e dove era confluita gran parte delle acque del 27 agosto. Impegnati sul campo i Vigili del Fuoco di Caserta, la Protezione Civile, la Croce Rossa, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato.

Ieri è stata setacciata la prima vasca di accumulo delle acque piovane a monte della frazione e nella ex cava Giglio, situata a valle. Nella prima vasca sono al lavoro i mezzi di movimento terra, mentre nella ex cava è stato effettuato un tentativo con una imbarcazione in metallo ed idrogetto, ma non è stato possibile navigare il bacino all'interno della cava ed è stato quindi utilizzato un gommone.