Forti ritardi oggi per Cumana e Circumflegrea Eav, cancellate corse Ennesima giornata di disagi per gli utenti di Circumflegrea e Cumana Eav: ritardi fino a mezz'ora.

A cura di Redazione Napoli

Disagi per le linee flegree dell'Eav, ovvero Cumana e Circumflegrea. L'azienda di trasporti fa sapere che «causa mancata tensione al deposito di Fuorigrotta per lavori notturni, sulle linee Cumana e Circumflegrea si registrano ritardi di oltre 30 minuti». Per le stesse ragioni, in mattina Eav si era vista costretta a cancellare otto corse tra Torregaveta e Montesanto negli orari compresi tra le 5.21 e le 6.34.

Non solo: per l'altro vettore Eav, la Circumvesuviana, a partire da inizio servizio di lunedì 02 dicembre 2024 e fino a ultimato servizio del giorno venerdì 13 dicembre 2024, i treni in transito sulla linea Napoli – Sorrento non effettueranno servizio viaggiatori presso la fermata di Sant’Agnello. Per l'intero periodo di chiusura al traffico viaggiatori è stato disposto un servizio automobilistico sostitutivo e di supporto tra le stazioni di Sorrento e Meta.