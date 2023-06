Force Blue, a Napoli l’ex yacht di Flavio Briatore: ora è di Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1 In relazione allo yacht, Briatore fu anche accusato – e poi assolto – di evasione fiscale. Ora la barca appartiene a Bernie Ecclestone, l’imprenditore che per quasi 40 anni ha controllato la Formula 1.

A cura di Valerio Papadia

L'estate è finalmente arrivata, il sole splende alto nel cielo mentre sotto, nel mare del Golfo di Napoli, a splendere sono gli yacht di lusso che si susseguono, uno più bello dell'altro. Uno degli ultimi arrivati a Napoli, nelle acque di fianco al Castel dell'Ovo, è lo yacht Force Blue: si tratta di una imbarcazione quasi leggendaria – anche per la sua storia controversa – in quanto appartenuta, in successione, a due degli imprenditori più famosi al mondo: l'ex proprietario, Flavio Briatore, e quello attuale, vale a dire Bernie Ecclestone; entrambi legano il proprio nome e la propria fortuna alla Formula 1.

Costruito nel 2002 dall'azienda danese Royal Denship, lo yacht Force Blue è stato progettato da Tom Fexas. Lungo poco più di 70 metri, lo yacht di lusso può ospitare 12 persone in 6 cabine, mentre sono 21 i membri dell'equipaggio che possono trovare sistemazione a bordo. Tra gli svaghi presenti su Force Blue troviamo beach club, sauna, palestra, cinema, piscina e vasca idromassaggio.

Lo yacht di Briatore al centro di un'accusa per frode fiscale

Flavio Briatore

Il precedente proprietario di Force Blue non ha bisogno di presentazioni: Flavio Briatore, classe 1950, è noto per essere stato a lungo team manager della scuderia di Formula 1 Benetton, poi diventata Renault. Proprio a causa dello yacht Briatore è stato al centro di alcuni guai giudiziari: nel 2010, al largo di La Spezia, Force Blue fu sequestrato dalla Guardia di Finanza mentre l'imprenditore era a bordo; secondo l'accusa, Briatore avrebbe acquistato lo yacht per sé, fingendo però che fosse destinato ad essere fittato da terzi, per pagare meno tasse.

Force Blue venduto all'asta: così lo ha acquistato Bernie Ecclestone

Dopo 12 anni da quelle accuse, nel 2022, Flavio Briatore è stato assolto dalla Corte d'Appello di Genova poiché "il fatto non sussiste". Nel frattempo, però, prima che tutti i procedimenti fossero conclusi, nel 2021 Force Blue è stato venduto all'asta per 7,5 milioni di euro – a fronte di un valore di circa 20 milioni di euro: ad acquistarlo una vecchia conoscenza di Briatore dei tempi della Formula 1, e cioè proprio Bernie Ecclestone, con il quale tra il 2007 e il 2011, è stato anche comproprietario dei Queens Park Rangers, squadra del campionato di Premier League inglese.

Chi è Bernie Ecclestone, l'attuale proprietario dello yacht

Bernie Ecclestone

Ora ultranovantenne, britannico, per quasi 40 anni Bernie Ecclestone ha controllato la Formula 1. Inglese, pilota automobilistico tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Ecclestone nel 1974 fonda la Foca, federazioni che riunisce i costruttori automobilistici inglesi e che per anni si contrapporrà alla Fia, la federazione della Formula 1. All'inizio degli anni Ottanta il cosiddetto "patto della concordia", l'accordo tra Foca e Fia che cambia la Formula 1: Ecclestone detiene così i diritti televisivi del campionato mondiale, contribuendo a far diventare l'automobilismo uno degli sport più amati al mondo.

Nel 1987, l'imprenditore britannico diventa poi vicepresidente della Fia, rinsaldando il suo controllo sulla Formula 1. Nel 2005, però, Ecclestone ha ceduto le sue quote della Formula One Group a Cvc, rimanendone amministratore delegato fino al 2017.