Premi e bonus solo ai dipendenti del consiglio comunale di Napoli, ira dei sindacati: “Ok, ma siano per tutti” La proposta in consiglio comunale. I sindacati Cgil, Cisl e Uil: “Iniziativa lodevole, ma va estesa a tutti i dipendenti dell’amministrazione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Premi e indennità per i dipendenti del consiglio comunale di Napoli: "Fanno tanto straordinario e hanno incarichi di responsabilità, ma non sono valorizzati". La proposta arriva nell'assemblea cittadina con un ordine del giorno del consigliere Massimo Cilenti – in discussione nella seduta di oggi, lunedì 11 marzo 2024 – ma scatena subito le ire dei sindacati. Critici Cgil, Cisl e Uil che, pur condividendo la proposta per adeguare le retribuzioni del personale, non sono d'accordo a che l'iniziativa sia limitata solo ai dipendenti del dipartimento del Consiglio Comunale, ma chiedono di estenderla a tutti i lavoratori del Comune.

La protesta dei sindacati Cgil, Cisl e Uil

In una nota al sindaco Gaetano Manfredi e al presidente del consiglio comunale, i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl scrivono:

Risorse e indennità per il personale del Comune di Napoli. Nel dare seguito alla nota riferita al recente odg proposto per il personale in servizio presso il Consiglio Comunale ed avviare un confronto adeguato e costruttivo per l’attribuzione delle risorse e delle indennità a tutto il personale del Comune di Napoli; le scriventi OO.SS., chiedono con urgenza la convocazione della Commissione Consiliare deputata al Personale al fine affrontare e trovare le giuste soluzioni alle criticità rilevate e scongiurare valutazioni sommarie che possano creare disparità nell’attribuzione degli istituti contrattuali e discriminazioni tra i dipendenti.

I sindacati, come detto, non sono contrari all'iniziativa, ma ne hanno contestato le modalità:

Una proposta lodevole e particolarmente importante perché parliamo di un personale a sostegno del principale organo politico collegiale della nostra città. Proprio per questo, riteniamo che un tale tema meriti un confronto preventivo con una commissione ad hoc, ma soprattutto il coinvolgimento delle parti sociali, delle rappresentanze sindacali così da assicurare una riflessione più ampia sui bisogni, sui diritti di queste lavoratrici e lavoratori nella direzione di soluzioni condivise rispettose dei disciplinari dell’Ente e del CCNL. Occorre evitare a tutti i costi fenomeni di “individualizzazione di massa”, di “disintermediazione” che possono compromettere e delegittimare il ruolo dei soggetti della rappresentanza democratica sindacale.

E concludono:

Crediamo fermamente nella promozione di percorsi partecipati capaci di formulare proposte “responsabili” che sappiano considerare e avere contezza dell’insieme delle risorse e dei servizi al fine di scongiurare valutazioni sommarie che possano creare discriminazioni tra i dipendenti e danneggiare ulteriormente Servizi già in affanno e meritevoli della stessa attenzione da parte della politica. Pertanto, certi della disponibilità ad un confronto costruttivo e adeguato sui temi che riguardano il lavoro e i lavoratori, le scriventi chiedono la convocazione urgente della Commissione al Personale.

La proposta per le indennità

Ma cosa prevede l'ordine del giorno presentato in consiglio comunale? L'oggetto è una "richiesta incremento fondi per il personale che presta servizio all'Area Consiglio Comunale e di incremento delle assegnazioni di Indennità per specifiche responsabilità e di Elevata Qualificazione, al fine di consentire all'organo elettivo di svolgere adeguatamente il proprio lavoro di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'amministrazione".

Nel documento, viene ricostruito in dettaglio la motivazione che ha portato alla richiesta:

L'area del Consiglio comunale all'avvio della consiliatura Manfredi, il 1 novembre 2021, aveva 68 dipendenti. Ad oggi, al 20 febbraio 2024, il numero tra incardinati e distaccati è di 84. Da dicembre 2022, il budget destinato al lavoro straordinario è stato decurtato di circa 2mila euro, mentre preventivamente erano già stati annessi nel budget destinato al lavoro straordinario per i dipendenti in servizio all'area consiglio comunale i lavoratori della polizia locale incaricati di prestare servizio durante le assemblee consiliari.

Inoltre,

Con disposizione del 2 gennaio 2024 sono state assegnate all'area consiglio comunale 5 posizioni da elevata responsabilità di risultato (una di fascia A, due di fascia B e due di fascia C), mentre sono state assegnate tredici indennità per specifiche responsabilità ex articolo 84: 3 di fascia A 4mila euro annui, 5 di fascia B 2.500 euro annui, 5 di fascia C 1500 euro annui. In consiglio comunale, i dipendenti sono "spesso costretti dalle esigenze del consiglio a rimanere oltre l'orario di lavoro". Non solo, perché "il Consiglio degli Eletti è la più alta espressione della democrazia, e non sempre, anche alla luce di u'attività efficiente, è possibile comprimere l'attività dei consiglieri e dei dipendenti dell'area all'interno di limiti temporali. Le professionalità di cui si avvale l'area consiglio comunale vanno valorizzate e non si può consentire che si trattengano oltre l'orario di lavoro senza adeguata retribuzione, svilendo in tal modo la dignità del lavoro prestato. Cosa che accade spesso, visto che all'aumentare del numero di dipendenti c'è stata una riduzione del budget destinato al lavoro straordinario. Il numero di posizioni ad Elevata Qualificazione assegnate all'area risulta essere tra in più bassi tra i servizi in cui si articola la macchina amministrativa. Le indennità di responsabilità di fascia A da sempre assegnate ai segretari di commissione risultano assolutamente sottostimate rispetto al numero di dipendenti impegnati in tale attività.

Per questi motivi,

si impegna il sindaco a destinare maggiori risorse economiche da distribuire tra i dipendenti e assegnare un maggior numero di Posizioni di Elevata Qualificazione e un maggior numero di indennità per specifiche responsabilità per dare la giusta gratificazione a tutti quei dipendenti che espletano la funzione pubblica all'interno del consiglio comunale con disciplina e onore.