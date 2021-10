Focolaio Covid in due case di riposo a Mugnano di Napoli, il sindaco le chiude per 20 giorni Focolaio Covid19 in due case di cura per anziani a Mugnano, in provincia di Napoli. Contagiati una 30ina di ospiti e diversi medici. Il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, con due ordinanze separate ha ordinato la zona rossa per le due case di riposo: per 20 giorni vigerà il “divieto di accesso ad eccezione di medici, personale sanitario e socio sanitario, incaricati per la fornitura di beni di prima necessità”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Focolaio Covid19 in due case di cura per anziani a Mugnano, in provincia di Napoli. Contagiati una 30ina di ospiti e diversi medici. Il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, con due ordinanze separate ha ordinato la zona rossa per le due case di riposo: per 20 giorni vigerà il “divieto di accesso ad eccezione di medici, personale sanitario e socio sanitario, incaricati per la fornitura di beni di prima necessità”. Si tratta della Casa Albergo per anziani "Villa delle Rose" e del Gruppo Appartamento per Anziani "I Girasoli", entrambe ubicate in via Boccaccio.

Si tratta di due ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, adottate in via precauzionale per il contenimento della diffusione del Covid19. I due provvedimenti arrivano a seguito di due note dell’Asl Napoli 2 Nord Sisp dipartimento di prevenzione che ha comunicato che diversi ospiti e medici erano risultati positivi al Covid. “Valutata la necessità di porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus – scrive il primo cittadino – impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio”. I divieti di accesso vigeranno per 20 giorni, salvo ulteriori proroghe dell’Asl.

In Campania si registrano 269 nuovi contagi su 16.608 test analizzati (tra antigenici rapidi e tamponi molecolari), con una percentuale di positività dell'1,61%, cioè il rapporto tra positivi e test eseguiti, leggermente più basso rispetto al 2,09% del giorno precedente, con 318 nuovi positivi al Coronavirus su 15.193 tamponi molecolari e test antigenici esaminati. Si registrano 7 nuovi decessi per Covid, dei quali 6 nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza, ma registrato solo ieri.