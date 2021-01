Sono tutti negativi i tamponi effettuati sui 224 studenti della scuola primaria Zanfagna, afferente al plesso Minniti, istituto scolastico di via Consalvo, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Alla fine della scorsa settimana, in una classe della scuola Zanfagna, è emerso un focolaio di Coronavirus: sono risultati positivi 18 studenti e 4 docenti. Nella giornata di ieri, l'Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio, ha sottoposto a tampone tutti gli studenti, i docenti e il personale non docente, su base volontaria: a seguito della convocazione del dirigente scolastico, si è sottoposto a tampone il 59 percento degli studenti e l'81 percento del personale docente e non docente.

Nelle scorse ora si era diffusa la notizia che, all'origine del focolaio di Coronavirus in una classe della scuola primaria Zanfagna potesse esserci una festa. Le mamme di alcuni degli studenti contagiati, alcune delle quali a loro volta sono risultate positive al Coronavirus, non ci stanno e a Fanpage.it spiegano: "I bimbi – hanno spiegato le mamme – prima delle feste di Natale erano stati spostati dalla loro classe, dove dovevano essere fatti dei lavori di manutenzione. Sono tornati nella loro classe dopo i lavori, solo dopo le feste di Natale". "Non c’è stata nessuna festa. I bambini si sono incontrati solo nell’ambito scolastico. Noi mamme della scuola Zanfagna siamo state diffamate e calunniate senza motivo. La gente ci sta insultando sui social, mentre nessuno ha chiesto in questi giorni come stessero i nostri bambini contagiati dal Coronavirus o i genitori che sono a casa in quarantena e non possono andare a lavoro. Insomma, al danno anche la beffa" hanno fatto sapere ancora le mamme.