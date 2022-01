Focolaio Covid al Teatro San Carlo di Napoli, cancellato “Il Lago dei Cigni” Durante i consueti controlli di routine cui viene sottoposto tutto il personale del Teatro, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19.

A cura di Redazione Cultura

Focolaio Covid al Teatro San Carlo di Napoli, cancellato "Il Lago dei Cigni", il balletto in programma stasera e domani al Massimo partenopeo. A darne notizia Fondazione Teatro di San Carlo che spiega le circostanze che hanno determinato la decisione:

durante i consueti controlli di routine cui viene sottoposto tutto il personale del Teatro, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19, per cui si è resa necessaria la cancellazione dello spettacolo di questa mattina de Il Lago dei Cigni “for families” e delle rappresentazioni del balletto in programma questa sera martedì 4 gennaio e domani mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 11.30 e alle ore 18.

Lago dei Cigni annullato, come ottenere il rimborso

La Fondazione, scusandosi per il disagio, spiega come ottenere il rimborso del biglietto per lo spettacolo annullato o come richiedere la riconversione del titolo per altri spettacoli. La richiesta deve essere effettuata entro il 30 gennaio 2022 ; coloro che hanno acquistato il biglietto per gli eventi annullati riceveranno una comunicazione via email.