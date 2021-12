Focolaio all’istituto Capraro di Procida, l’Asl ci ripensa: la scuola riapre, revocata quarantena generale L’Asl Napoli 2 Nord ha rivalutato il fattore di rischio dopo il focolaio scoppiato all’Istituto Comprensivo Capraro di Procida: la scuola è stata riaperta e la quarantena per tutti è stata revocata.

A cura di Valerio Papadia

Dietrofront dell'Asl Napoli 2 Nord, che ha rivalutato il rischio collegato al focolaio Covid scoppiato nell'Istituto Comprensivo Capraro sull'isola di Procida e ha disposto la riapertura della scuola, che ospita scuola materna, elementare e media: contrariamente a quanto disposto in un primo momento, è stata dunque revocata la quarantena generale per i circa 800 studenti che frequentano l'istituto.

La chiusura della scuola era stata criticata anche dal sindaco

Contrario alla chiusura dell'istituto e alla quarantena per tutti gli studenti anche il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, che ieri aveva criticato la decisione dell'Azienda sanitaria locale: "Pur capendo il momento di massima allerta, non condivido i provvedimenti che vengono presi andando oltre quanto prevedono le regole stabilite" aveva dichiarato ieri il sindaco Ambrosino. La revoca della quarantena e la riapertura della scuola sono quindi state accolte favorevolmente dal sindaco procidano: "L'Asl ha correttamente rideterminato la decisione limitando la quarantena ai positivi ed ai loro contatti. La comunità deve mantenere alta l'attenzione rispettando tutte le prescrizioni per disperdere il virus" ha dichiarato il primo cittadino dell'isola.

Alla scuola Capraro 20 alunni positivi e 100 in quarantena

La situazione all'Istituto Capraro viene comunque monitorata costantemente dalle autorità sanitarie locali: finora, sono 20 gli studenti che sono risultati positivi al Covid-19, mentre sono circa 100 quelli in quarantena, per i quali si attende l'esito dei test molecolari effettuati. Il numero dei positivi potrebbe dunque ancora aumentare se i tamponi effettuati dovessero rivelare il contagio di altri studenti che sono stati a contatti con i positivi già accertati.