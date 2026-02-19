Fisioterapisti abusivi, diagnosi e terapie senza alcun titolo: 4 denunciati nel Casertano

La scoperta della Polizia di Stato a Casal di Principe e Villa Literno: gli agenti hanno denunciato i due fisioterapisti abusivi e i responsabili dei due centri in cui lavoravano.

Fisioterapisti abusivi, che esercitavano senza alcun titolo, sono stati scoperti dalla Polizia di Stato nella provincia di Caserta: gli agenti hanno denunciato 4 persone, ovvero un uomo e una donna che svolgevano l'attività abusivamente, nonché i due titolari dei centri nei quali i due finti professionisti erano impiegati.

Nella fattispecie, in seguito a una segnalazione, gli agenti della squadra di Polizia Amministrativa del commissariato di Casal di Principe della Polizia di Stato hanno controllato due centri, uno a Casal di Principe e uno a Villa Literno, riscontrando la presenza dei due falsi fisioterapisti che, pur in assenza dei necessari titoli per svolgere l'attività, eseguivano diagnosi, valutavano le patologie e prescrivevano terapie da eseguirsi nei centri nei quali lavoravano.

Al termine dei controlli, pertanto, i due fisioterapisti abusivi sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica, mentre i due titolari dei centri nei quali lavoravano sono stati invece denunciati per non aver eseguito i controlli sull'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo dei loro dipendenti, requisiti indispensabili per l'esercizio della professione.