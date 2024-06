video suggerito

Finto promotore finanziario truffa amici e parenti: in anni intasca un milione e mezzo di euro Un 73enne del Beneventano è stato sottoposto ai domiciliari per truffa: ex dipendente di banca, con documentazione falsa fingeva per anni di investire denaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo conoscevano da tempo, era un loro amico, in qualche caso anche un parente. A garantire per lui c'era anche il suo passato professionale: prima di andare in pensione aveva lavorato in banca. E così, per anni, avevano affidato a lui i loro risparmi, convinti che li investisse. Ma era tutto finto, a partire dalla documentazione: l'unica cosa vera sono i loro soldi, circa un milione e mezzo di euro complessivi, spariti nel nulla.

Retroscena che ha portato agli arresti domiciliari un 73enne di Mirabella Eclano, in provincia di Benevento, destinatario di una ordinanza di applicazione della misura cautelare richiesta dalla Procura, emessa dal gip del Tribunale locale ed eseguita questa mattina, 3 giugno, dai carabinieri della stazione di Dentecane; l'uomo è accusato di truffa aggravata e continuata e di esercizio abusivo di attività finanziaria.

Il 73enne, secondo la ricostruzione degli inquirenti, già da diversi anni si era improvvisato promotore finanziario e aveva convinto numerose vittime ad affidarli il proprio denaro. Il modus operandi, si legge in una nota a firma del procuratore Aldo Policastro, era standardizzato: quando riceveva i soldi, l'uomo forniva della documentazione in carta intestata, apparentemente riconducibile all'istituto di credito a cui diceva di avere consegnato il denaro ma in realtà falsificata.

Le truffa andava avanti per anni, per poi crollare quando le vittime chiedevano di disinvestire le somme e quindi di avere indietro il denaro: a quel punto il 73enne cercava di prendere tempo, inventava scuse e suggeriva di non sporgere denunce altrimenti ci sarebbe voluto ancora più tempo.