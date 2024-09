video suggerito

Finto malato per evitare processi: confiscati beni per due milioni di euro Si sarebbe finto malato per evitare i processi e pesanti condanne: gli inquirenti hanno sequestrato beni per due milioni di euro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Sequestrati beni per due milioni di euro a Carlo Montella, considerato dagli inquirenti ex esponente del clan Tempesta di Angri, nel Salernitano, da parte degli uomini della Direzione Investigativa Antimafia, che grazie ad intercettazioni e videoriprese sono riusciti a confutare le perizie mediche che attestavano patologie psichiatriche tali da passare per malato di mente e dunque incapace di sostenere i processi dove era imputato ed evitare così pesanti condanne. Montella, attualmente detenuto nel carcere di Parma, è stato condannato per svariati reati, tra cui omicidio pluriaggravato, associazione camorristica, usura, estorsione ed altri reati cosiddetti minori. Il provvedimento di oggi fa seguito alla sentenza emessa lo scorso primo luglio dalla Corte di Cassazione nei suoi confronti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, "le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nel periodo di detta riconosciuta condizione di incapacità processuale, opportunamente sottoposte al vaglio di un consulente tecnico medico psichiatra", spiegano in una nota, "consentivano di smentire in radice l'esistenza della lamentata patologia invalidante, incompatibile con le coeve attività criminali inconfutabilmente poste in atto da Montella, rendendo così possibile la ripresa dei dibattimenti a lungo sospesi". Tra i beni su cui sono stati messi i sigilli quest'oggi figurato un intero complesso immobiliare ad Angri, costituito da appartamenti, garage ed altre aree non edificate, e un immobile a Sant'Egidio del Monte Albino, sequestrati nel settembre 2022 insieme con circa 160mila euro.