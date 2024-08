video suggerito

Fine settimana del 3-4 agosto con possibili acquazzoni su Napoli e Campania Tempo instabile nel fine settimana su Napoli e la Campania: possibili rovesci nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto, poi tornerà il caldo torrido.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Possibili acquazzoni nel fine settimana del 3-4 agosto su Napoli e sulla Campania: ma saranno piogge, per lo più, che si concentreranno all'interno. Ma i loro effetti, e cioè una forte umidità soprattutto notturna, si faranno sentire ovunque. Temperature roventi: punti di 37 gradi sabato 3 agosto che arriveranno fino a 41 gradi percepiti domenica 4 agosto. Un primo fine settimana di agosto particolarmente "rovente" e soprattutto carico di umidità, in particolar modo notturna. Poca la ventilazione, anche se nella serata del 3 agosto le possibili perturbazioni soprattutto nelle zone dell'interno potrebbero portare ad alcuni possibili abbassamenti delle temperature percepite: ma sarà, come detto, mera illusione perché l'umidità porterà ad un rapido aumento del calore percepito.

Nello stesso fine settimana è stata anche varata una nuova allerta per ondate di calore in Campania: il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, infatti, in una nota ufficiale ha fatto sapere che "in considerazione del quadro meteo in atto", ha deciso di prorogare l'avviso di allerta per ondate di calore attualmente in atto e portandolo fino alle ore 14 di lunedì 5 agosto. Fino alle 12 di domani, sabato 3 agosto, l'allerta riguarderà l'intero territorio della Regione Campania, mentre dalle 12 l'avviso interesserà sono i comuni lungo la fascia costiera dell'intera regione. "In queste aree si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di +3-5°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l’80% ed in condizioni di scarsa ventilazione", spiega ancora la protezione civile regionale.