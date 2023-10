Filomena La Montagna, farmacista morta a Casalnuovo: aveva iniziato a lavorare da un mese. Domani i funerali La farmacista 40enne è morta questa mattina a Casalnuovo, dove aveva cominciato a lavorare da circa un mese, investita dalla propria auto. Domani, mercoledì 11 ottobre, a Marigliano si terranno i funerali.

A cura di Valerio Papadia

Aveva cominciato a lavorare in farmacia da circa un mese Filomena La Montagna, la donna di 40 anni morta nella mattinata di oggi, martedì 10 ottobre, investita dalla propria auto a Casalnuovo, nella provincia di Napoli. Originaria di Marigliano, Mena – come tutti la chiamavano – viveva a Somma Vesuviana insieme al marito e alla figlia, una bambina di 2 anni: le due comunità sono sconvolte dal dolore e si stringono intorno alla famiglia in questo momento così doloroso.

Proprio a Marigliano, come detto città originaria di Filomena, domani 11 ottobre, alle ore 16, si svolgeranno i funerali della farmacista 40enne. Il Santuario della Madonna della Speranza, dove saranno celebrate le esequie, ha così ricordato Filomena La Montagna su Facebook: