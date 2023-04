Festa scudetto, falso striscione all’ospedale Pellegrini. Ma il Cardarelli si tinge d’azzurro davvero Per il piano straordinario al Cardarelli fino a martedì 2 maggio blocco dei ricoveri programmati per 7 reparti chirurgici.

Il falso striscione all’ospedale Pellegrini

Una delle immagini che gira in questi giorni più prepotentemente sui social è un falso: è quella dell'ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca, cuore del centro antico di Napoli, dove sotto l'insegna del pronto soccorso è stata piazzata col computer ad arte una scritta «Tu sì na malatia», tu sei una malattia, frase di un celebre brano di Peppino Di Capri adatta all'occasione, visti gli imminenti (domenica 30 o al massimo la prossima settimana) festeggiamenti per lo scudetto. Ovviamente dall'ospedale hanno smentito, qualcuno sorridendo, qualcuno anche piuttosto seccato, ogni ipotesi di striscione in loco.

Tuttavia al netto dei piani di sicurezza sanitaria che assicureranno in varie zone di Napoli assistenza medica e infermieristica a chi ne dovesse avere bisogno, c'è un ospedale che davvero si tinge d'azzurro per celebrare la vittoria calcistica. È il Cardarelli, prima struttura ospedaliera napoletana. Sabato 29 e domenica 30 aprile dalle ore 20 a mezzanotte la facciata monumentale dell’ospedale di Napoli sarà illuminata da fasci di luce azzurri per celebrare la sfida della squadra della città.

Domenica 30 aprile, al Cardarelli, a partire dal turno delle ore 14 i servizi di emergenza vedranno un potenziamento con il raddoppio del personale ortopedico presso il Pronto Soccorso e la disponibilità di cinque medici in più presso i reparti che potranno accorrere in caso di necessità. Il personale infermieristico sarà potenziato in base alle necessità, avvalendosi degli infermieri di supporto sempre disponibili in Azienda.

Blocco dei ricoveri programmati al Cardarelli

Ovviamente la coperta è corta. Se i medici sono impegnati in altro è chiaro che alcuni servizi ne risentono. E infatti l'ospedale ha predisposto fino a martedì 2 maggio il blocco dei ricoveri programmati per 7 reparti chirurgici: le tre chirurgie, la neurochirurgia, la chirurgia toracica, le due ortopedie. Inoltre, i due reparti di terapia intensiva hanno riservato quattro posti letto per i casi di maggiore gravità che dovessero verificarsi nelle giornate di sabato e domenica.

Una nota del Cardarelli informa:

Molti medici, infermieri OSS e tecnici che dovranno montare nel turno serale hanno comunicato che, in modo volontario, anticiperanno lo spostamento presso l’ospedale per garantire la puntualità dell'avvicendamento ai colleghi.

Il consolato Usa a Napoli addobbato a festa

Altra struttura che sarà addobbata per questi giorni è il Consolato degli Stati Uniti d'America a Napoli: da piazza della Repubblica sono visibili le grosse bande di tessuto colorato bianco e azzurro e quelle del tricolore che campeggiano sullo storico palazzo. Nei giorni scorsi proprio la rappresentanza diplomatica statunitense in città aveva diramato un «security alert» destinato agli americani che si trovano in Campania per illustrare loro la particolarità di questi giorni di "potenziale" festeggiamento.