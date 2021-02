Si sono riuniti in un ristorante, in barba alle disposizioni in atto per contrastare la diffusione del Coroanvirus, per festeggiare un compleanno di 18 anni di uno di loro: 24 persone sono state multate dai carabinieri a Santa Maria la Carità, piccolo centro nella provincia di Napoli. Insospettito dalla musica ad alto volume che proveniva dal locale, un residente ha allertato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno fatto irruzione nel ristorante, sorprendendo i 24 invitati – tra i quali anche molti bambini – intenti nei festeggiamenti. Tutti i presenti sono stati sanzionati come previsto dalle norme anti-Covid, tra cui anche il titolare del ristorante, per il quale è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni.

A Pozzuoli 59 persone in un albergo

Analoga la scena a cui hanno assistito gli agenti della Polizia di Stato, nella serata di venerdì scorso, a Pozzuoli, ancora nella provincia di Napoli. Al commissariato locale è giunta la segnalazione di schiamazzi di alcuni residenti, che lamentavano musica ad alto volume provenire da un albergo. Giunti sul posto, gli agenti hanno bussato alle porte dell'hotel dal quale provenivano le voci e la musica, ma non hanno ricevuto risposta, anzi, il frastuono è improvvisamente cessato. I poliziotti, allora, sono entrati nella struttura da una porta di emergenza rimasta socchiusa, scoprendo che all'interno era in corso una vera e propria festa: 59 i presenti, tra invitati, gestori e proprietario dell'albergo, tutti multati per inosservanza alle norme anti-contagio da Coronavirus.