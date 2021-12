Festa in discoteca con centinaia di studenti assembrati nel Napoletano bloccata dai carabinieri festa in discoteca con centinaia di studenti liceali assembrati bloccata dai carabinieri a Pollena Trocchia questa notte. Multe per 70mila euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una festa in discoteca con centinaia di studenti liceali assembrati bloccata dai carabinieri a Pollena Trocchia questa notte. Violate le regole basilari per evitare i contagi, anche se i giovani avevano tutti il Green Pass. da Covid19. L'episodio è accaduto nel Comune della provincia di Napoli, dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno identificato i partecipanti e sanzionato il titolare del locale. Ammontano a circa 70mila euro le multe applicate anche per omessa visita medica e formazione ai dipendenti.

Il controllo è stato svolto nell'ambito di un servizio ad alto impatto nei comuni di Cercola e Pollena Trocchia. Nel corso delle verifiche per il Coronavirus, i carabinieri hanno anche tratto in arresto un uomo del '59 che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica della sua abitazione. Denunciato in stato di libertà, invece, un 23enne di Pollena Trocchia nella cui abitazione i militari hanno rinvenuto 20 grammi di marijuana e 3 cartucce calibro 12. Mentre sono due i giovani segnalati per uso di droga.

I controlli dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine continueranno anche nei prossimi giorni. Anzi, è previsto un rafforzamento dei controlli anche in vista delle festività di Natale, anche alla luce della nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, firmata il 15 dicembre scorso, che ha vietato le feste e gli eventi di piazza in tutta la Campania dal 23 dicembre al 1 gennaio 2022, proprio per evitare il rischio di nuovi focolai Covid. Questo però non esclude la possibilità di feste e veglioni che potranno comunque tenersi al chiuso, seppur nel rispetto delle regole anti pandemia.