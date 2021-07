Un pranzo, senza alcun rispetto delle norme anti-Covid, ha dato vita a un focolaio: succede ad Ascea, cittadina del Cilento, in provincia di Salerno, dove sono 12 le persone che sono risultate positive al Sars-Cov-2. L'occasione del contagio è stata una festa organizzata, nella , dopo l'uccisione del maiale, che in alcune località rurali è una sorta di rito tradizionale: molti i partecipanti al pranzo, svoltosi, come detto, in spregio alle regole che ormai, da un anno, si osservano per limitare la diffusione del Coronavirus.

Qualche giorno dopo la festa, due persone hanno cominciato ad accusare sintomi e si sono sottoposte al tampone: scoprendo la loro positività. Quando la notizia si è diffusa, anche gli altri partecipanti si sono sottoposti al test per rilevare la presenza del virus, scoprendo di essere positivi a loro volta: 12, in tutto, le persone contagiate, alcune delle quali hanno dovuto fare ricorso al ricovero presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il focolaio causato dalla festa ha fatto registrare nuovi contagi nel piccolo centro cilentano, dopo molti giorni in cui non se n'era registrato nessuno.

Un'altra festa in Cilento, qualche giorno fa, era balzata alle cronache per le violazioni alle norme anti-contagio. Il party abusivo si è tenuto in un agriturismo di Castelcivita ed è stato scoperto grazie ai social network, dal momento che qualcuno dei partecipanti ha pensato bene di immortalare il momento con un video e di pubblicarlo sul web. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sorpreso 10 persone, senza mascherine, intente a bere e ballare: tutti multati, mentre il locale è stato chiuso per 5 giorni.