Dieci persone multate nel Salernitano per violazione delle normative anti Covid: stavano festeggiando all'interno di un agriturismo di Castelcivita, nel Cilento. Sono stati traditi da un video pubblicato sui social network, che è stato visto anche delle forze dell'ordine, che sono intervenute sanzionando tutti i presenti, compreso il titolare dell'agriturismo.

Il party abusivo si è tenuto in un noto agriturismo cilentano nei pressi di Castelcivita: in dieci, tutti senza mascherina, a bere e ballare in barba ad ogni norma anti contagio. Ma qualcuno di loro ha anche pensare di girare un video e lo ha pubblicato sui social, senza pensare che però sarebbe stato visto anche dalle forze dell'ordine. Che così sono intervenute, interrompendo il party abusivo. I militari dell'Arma hanno riscontrato così che si trattasse di giovani di età diversa (tutti tra i 25 ed i 40 anni), tutti impegnati in una festa a base di musica e alcol. Nessuno di loro indossava la mascherina, ed oltre ai presenti è stato multato anche il gestore del locale: oltre alle singole multe per aver violato le normative anti contagio vigenti, è scattata anche la chiusura dell'intera struttura per cinque giorni. L'intervento di Castelcivita, svolto dai militari della stazione carabinieri di Castelcivita e della stazione carabinieri Forestale di Ottati, non è l'unico di questi giorni in tutta la Campania: nei giorni scorsi, feste di compleanno anche a Napoli, nel quartiere Posillipo, e multe a raffica anche nei capoluoghi di provincia campani, sempre per assembramenti, mancato utilizzo della mascherina e violazioni delle norme anti contagio.