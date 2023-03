Festa della Donna: urla, spintoni e vetri rotti per entrare nel locale a Licola Caos al Napoli Food West di Licola: alcune ragazze in attesa di entrare hanno spintonato gli addetti alla sicurezza, nella ressa si sono rotte le vetrate.

A cura di Nico Falco

Un frame del video a Licola

Ressa e spintoni, ieri sera, davanti a un locale di Licola (Napoli) per entrare in un locale dove era in programma un evento per la festa della donna con l'esibizione di diversi cantanti neomelodici: nelle fasi concitate dell'accesso alcune ragazze hanno superato gli addetti alla sicurezza che, per tenerle fuori, hanno velocemente chiuso le porte mandando in frantumi le vetrate.

La scena è stata ripresa da alcuni telefonini, le immagini sono poi finite, come spesso accade, sui social network. In uno dei video, rilanciato anche dal consigliere Francesco Emilio Borrelli, si vedono un gruppo di donne che si accalcano nell'area antistante il Napoli Food West di Madonna del Pantano, in attesa di entrare. Poi la situazione comincia a degenerare: alcune delle presenti provano a superare gli addetti alla sicurezza, da un altro lato un giovane cameriere cerca di riportare la calma spiegando che c'è ancora da aspettare.

Nei primi secondi del video già si vedono degli spintoni, probabilmente chi ha cominciato a registrare lo ha fatto proprio perché le proteste erano già diventate accese. Una ragazza supera le transenne, l'addetto cerca inutilmente di bloccarla e lei, seguita subito da un'altra giovane, si dirige verso l'ingresso. A quel punto agli addetti non resta altro da fare che chiudere la porta di ingresso. Ma lo fanno, evidentemente, in modo troppo violento: la vetrata si spacca e parte un battibecco tra il personale e le due ragazze, mentre tra la folla qualcuna chiede di non spingere.

Leggi anche Artisti di strada, a Napoli la protesta contro il nuovo regolamento comunale

"Scene allucinanti che speravamo di non vedere più – dicono Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, citando anche la rissa dell'anno scorso a ristorante La Lanterna di Villaricca – purtroppo anche la festa della donna è diventato il pretesto per sfogare i peggiori istinti violenti e bestiali".