Festa a scuola per i bimbi profughi ucraini, accolti con bandiere di pace e palloncini a Fuorigrotta Festa per il primo giorno di scuola dei bimbi fuggiti dalla guerra in Ucraina accolti all’Istituto Cariteo di Fuorigrotta.

A cura di Pierluigi Frattasi

La scuola tutta addobbata con palloncini gialli e azzurri. Centinaia di bimbi con le bandierine arcobaleno della pace. Ha accolto così i bambini profughi che fuggono dalla guerra in Ucraina l'Istituto Comprensivo Cariteo Italico. La scuola di Fuorigrotta, che ospita sia sezioni di Infanzia che di Primaria e Secondaria di I Grado (ex elementari e medie) ad indirizzo musicale, sportivo, umanistico/stem, ha voluto organizzare una grande festa per accogliere i bimbi rifugiati nel loro primo giorno di scuola a Napoli. L'arrivo dei bimbi ucraini è stato salutato, così, dai compagni di classe festanti, che tutti assieme, sulle scale di ingresso del plesso scolastico, hanno sventolato le bandierine impugnate nelle loro manine.

Pochi giorni fa aveva emozionato il video dei fratellini ucraini accolti nella scuola primaria don Milani di Pomigliano d'Arco. Le immagini toccanti del fratellino e della sorellina, Dmytri, di 10 anni, e Viktoria, di 8 anni, riusciti a fuggire dalla guerra in Ucraina e accolti dall'applauso di centinaia di bambini nel loro primo giorno di scuola avevano fatto il giro del mondo, finendo anche sul New York Times, come esempio di accoglienza. Nel video si vedevano i due bambini ucraini varcare la soglia della scuola primaria, mentre tutti i bambini erano ad aspettarli nell'atrio. I due bambini, che non parlano l'italiano, erano arrivati a Napoli a bordo dei bus partiti dall'Ucraina, attraversando mezza Europa. Dmytri e Viktoria erano stati salvati dalla nonna, Dana, che vive in Italia da 20 anni e che si trovava in Ucraina al momento dello scoppio della guerra.