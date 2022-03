Fratellini fuggiti dall’Ucraina, il video degli applausi dei bimbi a scuola fa il giro del mondo Fratello e sorella fuggiti dalla guerra in Ucraina accolti dall’applauso di centinaia di bambini alla scuola primaria Don Milani di Pomigliano d’Arco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fratello e sorella, Dmytro, di 10 anni, e Viktoriia, di 8, fuggiti dalla guerra in Ucraina, vengono accolti dall'applauso di centinaia di bambini nel loro primo giorno di scuola alla primaria Don Milani di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Il video dei fratellini che fanno il loro ingresso nell'istituto, con decine di compagni che li salutano sventolando le bandierine dell'Ucraina e dell'Italia nelle loro manine, fa il giro del mondo ed è finito anche sul New York Times come esempio di accoglienza. Nel video si vedono i due bambini ucraini varcare la soglia della scuola primaria, mentre tutti i bambini sono ad aspettarli nell'atrio. Poi, due studenti li avvicinano e li prendono per mano, accompagnandoli nelle rispettive classi.

Il video ripreso anche dal New York Times

I due bambini, che non parlano ancora bene l'italiano, sono arrivati a Napoli a bordo dei bus partiti dall'Ucraina, attraversando mezza Europa. Dmytro e Viktoriia sono stati salvati dalla nonna Dana, che vive in Italia da 20 anni e che si trovava in Ucraina al momento dello scoppio della guerra. L'emozionante applauso di decine di bambini della scuola di Pomigliano d'Arco che hanno accolto i loro nuovi compagni è stato ripreso in un video. Alla loro storia anche il New York Times ha voluto dedicare un tributo: