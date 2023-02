Ferrero compra la napoletana Fresystem, azienda leader dei dolci surgelati Famosa per i cornetti Cupiello, la Fresystem opera a Caivano, nella provincia di Napoli e diventa così il secondo polo di Ferrero in Campania, dopo la fabbrica in provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Ferrero ha deciso di rafforzare la sua presenza in Campania: l'azienda leader nel settore dolciario, famosa in tutti il mondo per i prodotti Nutella e Kinder, ha infatti acquisito l'azienda napoletana Fresystem, specializzata nella produzione di dolci surgelati. Fresystem, fondata nel 1983 e poi acquisita nel 1991 dalla famiglia Simioli, ha sede nel polo produttivo di Caivano, in provincia di Napoli: è nota per la produzione e la distribuzione di cornetti e brioche a marchio Cuperlo, ma produce anche per conto terzi; nel 2021, ha chiuso l'anno con un fatturato di 60 milioni di euro.

Ferrero non ha reso noti i dettagli dell'operazione: lo stabilimento Fresystem diventa però così il secondo polo dell'azienda piemontese in Campania, dopo lo storico stabilimento di Sant'Angelo dei Lombardi, nella provincia di Avellino.

"Il punto di forza di Fresystem è l’utilizzo di ingredienti pregiati, tra cui l’esclusivo lievito madre fresco, custodito e rigenerato quotidianamente in una zona dedicata dello stabilimento, uniti a processi e tecnologie di produzione innovativi" si legge in una nota di Ferrero. "L’acquisizione rientra nell’ambito del percorso di crescita strategico di Ferrero nel mercato allargato del fuoripasto dolce e si colloca in un segmento ad alto potenziale" hanno fatto sapere ancora dall'azienda piemontese.