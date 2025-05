video suggerito

Ferrari da 300mila euro trovata in un casolare abbandonato nel Casertano: era stata rubata a Napoli L'auto di lusso è stata rinvenuta dai carabinieri, grazie al segnalo Gps, in un casolare abbandonato a San Cipriano d'Aversa.

A cura di Valerio Papadia

Ferrari 296 GTB

Una scoperta incredibile quella effettuata nella giornata odierna, venerdì 9 maggio, in un casolare abbandonato a San Cipriano d'Aversa, nella provincia di Caserta: i carabinieri hanno rinvenuto una Ferrari 296 GTB del valore di circa 300mila euro. L'auto di lusso era stata rubata a Napoli a un uomo che l'aveva presa in affitto e, accortosi del furto, lo ha denunciato alle forze dell'ordine, che hanno poi seguito il segnale Gps della Ferrari, arrivando al casolare abbandonato a San Cipriano.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Casal di Principe, che hanno richiesto l'intervento del proprietario del terreno; giunto sul posto, l'uomo ha però constatato che il cancello era stato chiuso con un lucchetto del quale non conosceva l'esistenza. Una volta avuto accesso al casolare abbandonato, i militari dell'Arma hanno scoperto la presenza della Ferrari, che è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.

Anche se al momento non risultano indagati, i carabinieri hanno avviato le opportune indagine per individuare i responsabili del furto dell'automobile di lusso e determinare come, da Napoli, la Ferrari si arrivata nel casolare abbandonato della cittadina in provincia di Caserta.